Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Bartın’da uyuşturucu ile mücadelede önemli operasyonlara imza atan Bartın İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce 2 ayrı operasyon daha düzenlendi.

Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Bartın’da uyuşturucu ile mücadelede önemli operasyonlara imza atan Bartın İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce 2 ayrı operasyon daha düzenlendi.

Bartın’ın Gökçekıran köyünde dere kenarı mevkiinde O.K., M.Ö. ve H.K. isimli şahısların üzerinde uyuşturucu madde olduğu ve uyuşturucu madde kullandıklarına dair edinilen istihbari bilgilerin ardından şahısların kaba üst aramalarında 4 gr kubar esrar maddesi ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bir diğer operasyonda ise İstanbul ilinden gelen bir yolcu otobüsünde yolcu olarak bulunan H.K. isimli şahsın üzerinde uyuşturucu madde olduğu bilgisi edinen jandarma ekipleri otobüsü durdurarak şahsın üzerinde üst araması yaptı.

Aramalar sonucunda H.K. isimli şahsın 15 gr kubar esrar bulundurduğu anlaşıldı. Şüpheli H.K. gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi.