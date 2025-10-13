Ankara’dan çok sayıda doğa ve yürüyüş grubunun ilgisini çeken Beypazarı ilçesindeki İnözü Vadisi, hafta sonları trekking tutkunlarının gözde rotalarından biri haline geldi.

Beypazarı ilçesindeki İnözü Vadisi, doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Bugün CS Ankara Sosyal Etkinlik Topluluğu, doğasever üyeleriyle birlikte İnözü Vadisi’nde bir yürüyüş gerçekleştirdi. Topluluk üyeleri, yürüyüş sonrası yaptıkları açıklamada, "Beypazarı İnözü Vadisi’nde doğa yürüyüşümüzü muhteşem bir ekiple, doğanın kalbinde harika bir atmosferde tamamladık" ifadelerini kullandı.

Tarihi dokusu, etkileyici kaya oluşumları ve doğal güzellikleriyle İnözü Vadisi, her geçen gün daha fazla doğa grubunu Beypazarı’na çekmeye devam ediyor.