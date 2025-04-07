Eskişehir’in İnönü İlçesi’nde resmi törenler için Cumhuriyet Meydanı’nın yeniden düzenlendiği duyuruldu.

İnönü Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, yapımı tamamlanan Cumhuriyet Meydanı’nın ilçede gerçekleştirilen resmi tören ve kutlamaların yapılabilmesi yeniden düzenlendiği belirtildi. Yapılacak düzenleme çalışması öncesi alanda incelemelerde bulunan İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, törenlerin geçmiş yıllarda olduğu gibi en kısa zamanda Cumhuriyet Meydanı’na yapılması için ilgili belediye personeline talimat verdi. Cumhuriyet Meydanı’nda başlatılacak olan çalışma sonrası ilçede yapılacak olan resmi törenlerin geçmiş yıllarda olduğu gibi ilçe merkezinde yapılmaya başlanacağı aktarıldı.