Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi personeliyle bayramlaştı.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi personeliyle bayramlaşma programında bir araya geldi; Bayrak, personelin geçmiş bayramlarını tebrik ederek, "Daha nice bayramlarda sağlık ve huzurla bir arada olalım" temennisinde bulundu. Programda, personelin bayram sevincine ortak olan Bayrak’ın, çocukların ve ailelerin desteklenmesi için yürütülen çalışmalara verdiği önemi vurguladığı belirtildi. Etkinlik, İl Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından paylaşıldı.