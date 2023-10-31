Nevşehir’de motosiklet ile kamyonetin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz gün merkeze bağlı Kavak kasabasında meydana geldi. A.T., kullandığı motosikleti ile ana yolda giderken tali yoldan ana yola kontrolsüz bir şekilde çıkan kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü A.T. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, kaza ile ilgisi inceleme başlatıldı. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.