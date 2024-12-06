Uzun süredir Muğla’da yerleşik yabancı olarak ikamet eden İngiliz uyruklu Allastair Bilsland, 2018 yılından beri Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde prostat kanseri tedavisi gördüğünü ve bu süreçte eş zamanlı olarak geçirdiği ani rahatsızlık sebebiyle başarılı bir bypass ameliyatı olduğunu belirtti.

Allastair’in eşi Anne’de, eşinin devam eden onkolojik takip sürecinde şikâyetleri üzerine mesane kanseri olduğunu öğrendiğini ve eşiyle birlikte tıbbi onkoloji bölümünde aynı zamanda tedavi olduklarını açıkladı.

Bu yoğun tıbbi ve medikal tedavi sürecinin dinamik olarak işlemesindeki en büyük desteği, ilgi alakası ve yakın takibiyle yabancı hasta birimi çalışanı Türkan hanımdan aldıklarını belirttiler. Ülkelerine kesin geri dönüş yapma kararı almaları nedeniyle yaşadıkları memnuniyetlerini ifade eden teşekkür mektuplarını bırakmak için Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uluslararası Hasta Birimine ve Türkan Hanım’a veda ziyareti gerçekleştirdiler. Ülkelerinde hastanemizden almış oldukları sağlık hizmetinin kalitesini çevresindeki arkadaşlarına anlatacaklarını ve tavsiye edeceklerini de sözlerine eklediler.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Turhan Togan, “Kurumumuza başvuran vatandaşlara sağlık hizmeti sunumu sürecinde tüm ekipler gibi yabacı hasta birimimiz de çok önemli ve aktif bir rol üstlenmektedir. Sağlık turizmi yetki belgesi olan tesisimizde hastalarımızın hekimler ve hemşirelerimiz hakkında teşekkür mektubu yazmaları çok sevindirici. Burada gösterilen ilgi, alaka kadar güler yüzlü hizmet anlayışımız da ön plana çıkıyor. Biz de Bilsland çiftimize Uluslararası Hasta Birimimize ziyaretleri ve geri bildirimleri için çok teşekkür ediyoruz. Bizim amacımız hastalarımıza şifa olurken onlara empati, hoşgörü ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla görevimizi yerine getirmektir" diye konuştu.