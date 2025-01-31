Aydın Süper Amatör Lig’in ikinci yarısı öncesinde yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiren İncirliova Belediyespor’un Asbaşkanı Sadık Kaya; "Hedefimiz ikinci yarıda oynayacağımız 9 maçtan galibiyetle ayrılarak ligi şampiyon tamamlamak" dedi.

Aydın Süper Amatör Lig’in ilk yarısını 22 puanla lider Aydınspor’un 2 puan gerisinde tamamlayan İncirliova Belediyespor, ligin ikinci yarısına iddialı bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Hazırlıklarını yoğun tempoda sürdüren takım, transfer döneminde de yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendirdi.

Transfer çalışmalarında dikkat çeken İncirliova Belediyespor, Germencikspor’dan 20 yaşındaki kanat oyuncusu Ayberk Yenibertiz, Kahramanspor’dan 28 yaşındaki forvet oyuncusu Erhan Ankara, Güzelçamlıspor’dan 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Orhan Çulha ve altyapıdan genç yetenek Rasim Efe Özcan ile anlaşmaya vardı. Yeni transferler, takımla birlikte antrenmanlara başlayarak ikinci yarı hazırlıklarına hız verdi. Kulüp yönetimi, transferlerle ilgili yaptığı açıklamada, “Takımımıza katılan futbolcularımıza başarılar diliyoruz. İkinci yarıda tüm gücümüzle sahada olacağız” ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz 9’da 9"

Asbaşkan Sadık Kaya, transfer çalışmalarını ve sezon hedeflerini değerlendirdi. Kaya, “İkinci yarıya çok iyi hazırlanıyoruz. Kadromuzu yaptığımız takviyelerle daha da güçlendirdik. Hedefimiz ikinci yarıda oynayacağımız 9 maçtan galibiyetle ayrılarak ligi şampiyon tamamlamak. Bunun için hem teknik ekibimiz hem de futbolcularımız gece gündüz çalışıyor” dedi.

Sadık Kaya, taraftarlara da seslenerek, “Her zamanki gibi desteğinizi bekliyoruz. Hep birlikte bu mücadeleyi başarıyla taçlandıracağız” diye konuştu.