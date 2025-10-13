Aydın’ın İncirliova ilçesinde Belediye Başkanı Aytekin Kaya’nın da katılımıyla İncirliova Belediyespor için moral gecesi düzenlendi.

İncirliova Belediyespor için düzenlenen moral gecesinde Belediye Başkanı Aytekin Kaya’nın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Sayın Metin Korucu ve Polat Tanrıkulu, Kulüp Başkanı Hasan Ceylan, yönetim kurulu üyeleri, Teknik Direktör Hakan Mert, teknik heyet ve sporcularla birlikte takıma gönül veren taraftarlar bir araya geldi.

Programda konuşan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "İncirliovamızın önemli bir değeri olan İncirliova Belediyesporumuzun başarısı için, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Takımımıza gönül veren, her zaman yanımızda olan tüm hemşehrilerime ve destek veren herkese gönülden teşekkür ediyor; sakatlıkların yaşanmadığı, sportmence mücadelelerin sergilendiği, başarılarla dolu güzel bir sezon diliyorum" dedi.