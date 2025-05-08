İncirliova Belediyesi, doğalgaz altyapı çalışmaları kapsamında bozulan yolların tamiratı, bakımı ve yenilenmesi için hummalı bir çalışma yürütürken, doğalgaza geçiş sürecinde yol tamiratlarını ücretsiz gerçekleştirerek vatandaşların maddi yükünü hafifletmek istediklerini belirtti.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Hürriyet Mahallesi’nde devam eden çalışmaları mahalle muhtarı Tuncay Yıldızer ile birlikte yerinde inceledi.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ilçede doğalgazın yaygınlaşması adına her türlü desteği vermeye devam ettiklerini kaydederek, "Birçok belediyenin ücretli yaptığı yol tamiratlarını biz vatandaşlarımız için ücretsiz gerçekleştiriyoruz. Bu sayede doğalgaza geçiş sürecindeki maddi yükü hafifletmiş oluyoruz" dedi.

Hürriyet Mahallesi’nde doğalgaz hattı döşeme çalışmalarının ardından yolların en kısa sürede yenileneceğini belirten Başkan Kaya, "İstasyon üstü mahallelerimizden Hürriyet Mahallemizde devam eden doğalgaz altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollarımızın tamirat, bakım ve yenileme çalışmalarını mahalle muhtarımız Tuncay Yıldızer ile birlikte yerinde inceledik. Doğalgazın ilçemizde yaygınlaşması ve çalışmaların hızlı bir şekilde devam etmesi için bugüne kadar olduğu gibi bugün de üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam ediyoruz. Bir çok belediyenin ücretli yaptığı tamiratları ücretsiz gerçekleştirerek vatandaşlarımızın doğalgaza geçişlerinin maddi yükünü hafifletiyoruz. Mahallemizde doğalgaz çalışmalarının ardından yenilenecek olan yollarımızın yeniden bozulmaması için, vatandaşlarımızın doğalgaz taleplerini mümkün olan en kısa zamanda oluşturarak, hanelerinin doğalgaz bağlantılarını gerçekleştirmelerini önemle rica ediyorum" ifadelerini kullandı.