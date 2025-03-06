İncirliova Belediyesi, yaz aylarında vatandaşların rahat bir yaşam sürmesi için sivrisinek ve zararlı haşerelerle mücadele çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Erken dönem ilaçlamaları ile sivrisinek ve haşerelerin üremelerinin önüne geçiliyor.

Periyodik olarak sürdürülen ilaçlama çalışmalarında ilçedeki rögarlarda, yağmur suyu kanallarında, su birikintilerinde ve sineklerin larva yapabilecekleri yerlerde ilaçlamalar gerçekleştiriliyor. Çevre dostu ve insan sağlığına zarar vermeyen bakteri kökenli biyolojik larvasit ilaçlar kullanılarak yapılan ilaçlamalar ile belediye ekipleri doğaya zarar vermeden haşere popülasyonunu kontrol altına almayı hedefliyor. Belediye ekipleri yaz boyunca da ilaçlama çalışmalarını periyodik olarak sürdürecek.

Yapılan ilaçlama çalışmalarına ilişkin açıklama yapan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir yaz dönemi geçirmelerini sağlamak amacıyla ekiplerimiz sahada ilaçlama çalışmalarına periyodik olarak devam ediyorlar. Kullandığımız çevre dostu yöntemlerle halkımızın sağlını koruyor bunu yaparken de doğaya zarar gelmemesini sağlıyoruz. Bakteri kökenli biyolojik larvasit ilaçlar ile titizlikle yürüttüğümüz çalışmalarımızı yaz boyunca da sürdürerek halkımızın sağlığını korumaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.