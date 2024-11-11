Muğla’nın Datça ilçesinde bulunan İnbükü Tabiat Parkı, gerçekleştirilen etkinlikle temizlenerek güzelleştirildi.

Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İl Şube Müdürlüğü Datça Şefliği ekibi, doğanın korunması adına örnek bir çalışmaya imza atarak İnbükü Tabiat Parkı’nda temizlik etkinliği düzenledi. Marmaris ve Datça bölgesindeki yerel organizasyonların desteğiyle gerçekleştirilen yürüyüş etkinliğine 37 doğasever katıldı. Katılımcılar, doğaya olan sevgileriyle çevre temizliğine katkıda bulunarak tabiat parkının görsel güzelliğini ön plana çıkardı. Datça Şefliği, doğanın korunmasına gönül veren tüm katılımcılara teşekkür ederek, bu etkinliklerin doğa sevgisini artıracağını ve bölgenin temiz kalmasına katkıda bulunacağını belirtti. Etkinlikte toplanan çöplerin alınmasında Marmaris Belediyesi çalışanlarının da destek vermesi, etkinliğin başarılı bir şekilde sonuçlanmasını sağladı. DKMP Datça Şefliği, doğaya olan sevgi ve sorumluluk bilincinin devam etmesi temennisinde bulunarak, etkinliğe katkı sunan herkese minnettar olduklarını ifade etti.