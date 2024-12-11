Şehzadeler Belediyesi, ilçede yaşayan kadınların daha rahat spor yapabilmesi için yeni bir spor merkezi açıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen MASKİ İkiz Kuleler’deki taşınmaz, hızla spor merkezine dönüştürülerek kadınlara hizmet vermeye başlayacak.

Şehzadeler Belediyesi’nden ilçede yaşayan kadınlara büyük hizmet. Manisa Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı Meclisi’nde alınan karar doğrultusunda, Şehzadeler Belediyesi’ne bedelsiz olarak tahsis edilen MASKİ Kuleleri’nin alt katında bulunan taşınmaz, kadınlar için spor merkezi olarak hizmet verecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay arasında imzalanan protokol ile spor merkezi olarak hizmet vermek üzere Şehzadeler Belediyesi’ne 5 yıl süre ile bedelsiz olarak tahsis edilen bu alan, hızla spor merkezine dönüştürülerek kadınların rahatlıkla sporlarını yapacağı bir alana dönüştürülecek.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, vermiş olduğu destekten dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e teşekkür ederek, kadınların rahatlıkla spor yapabilecekleri bir spor merkezini ilçeye kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.