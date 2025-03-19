CHP Adana İl Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından basın açıklaması düzenledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi, terör, yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı. İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından CHP Adana İl Başkanlığı basın açıklaması düzenledi.

Parti binasında düzenlenen açıklamada konuşan CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, "Bugün Türkiye’nin 81 ilinde herkes dimdik ayakta ve Ekrem başkanın arkasındadır. O sandık gelecek ve Ekrem başkan cumhurbaşkanı olacak, bu ülkeyi demokratlar yönetecek. Asla vazgeçmeyeceğiz, dimdik ayakta kalacağız ve her yerde direne direne kazanacağız" diye konuştu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise İstanbul’a destek olmaya gideceğini söyledi.

Açıklamaya CHP’li ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.