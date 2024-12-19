Kırşehir Cumhuriyet İlkokulu’nda Yerli Malı Haftası etkinlikleri çerçevesinde kültürel değerler, öğrencilere tanıtılarak yerli ürünler ve kültürün devamlılığı öğretiliyor. Okulda açılan 6 farklı stantta sergilenen ürünler öğrenciler ve velileri tarafından ilgiyle izlendi.

Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde kurulan stantlarda; yöresel tatlılar, yöresel yemekler ve el emeği ürünler sergilendi. Yerli teknoloji maketlerinin de yer aldığı stantları öğrenciler keyifle izledi. Kırşehir’e özgü ceviz, pekmez kültürünün de tanıtıldığı alanlarda öğretmenler tarafından hazırlanan ürünler ilgi odağı oldu. Cumhuriyet İlkokulu idarecisi Ferit Mucuk; yerli malı etkinliklerini önemsediklerini ve ilkokul çağlarında çocukların aldıkları kültürel değerleri geleceğe yansıtacaklarına inandıklarını söyledi.

Mucuk açıklamasında; "El Sanatları, çeyiz işlemeleri ve yöresel yemek stantlarına ilgi beklenen üzerinde yoğun oldu. Amacımız; çocuklarımızın büyüyüp gelişirken bir yandan da öz kültürlerine sahip çıkmaları. Edebiyat, müzik, yemek ve yöresel kıyafetlerin bilinmesinin geleceğimize yol gösterici olacağına inanıyorum" dedi.