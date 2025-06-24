13 kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Sivas’ta düzenlenen Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi. 6 bin 500 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonada, İlkadım Belediyespor Güreş Takımı bu turnuvadan madalya ile döndü. İlkadım Belediyespor Güreş Takımı sporcusu Muhammet Eymen Geçkin, U-13 kategorisi serbest stil 52 kiloda rakiplerini mağlup ederek Türkiye şampiyonu oldu.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, şampiyonanın ardından şehre dönen başarılı sporcu Muhammet Eymen Geçkin’i makamında ağırladı. Spora ve sporcuya verdikleri öneme değinen Başkan İhsan Kurnaz, "İlkadım Belediyesporumuzun çok kıymetli sporcuları ve antrenörleri başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Sivas’ta düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda kendi kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan Muhammet Eymen’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Spora ve sporcuya verdiğimiz önem ve değerin neticesinde böyle güzel başarıları ve sonuçları görmek bizleri gururlandırıyor. Küçük yaşlarda eğitmeye başladığımız sporcularımızın elde ettikleri başarılar, bizler için gurur kaynağı olmaktadır. Bu başarıda emeği geçen sporcumuzu ve teknik ekibimizi tebrik ediyor, gelecek turnuvalarda da kendilerine başarılar diliyorum" dedi.