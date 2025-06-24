Manisa’da bu hafta etkisini artıran sıcak hava dalgası, orman ve tarım arazilerinde yangın riskini ciddi boyutlara taşıyor.MANİSA (İGFA) - Meteoroloji verilerine göre; hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıkması, 27 Haziran Perşembe günü ise 42 dereceye kadar ulaşması bekleniyor. Yükselen sıcaklıkla birlikte nem oranının düşmesi, özellikle kırsal ve ormanlık alanlarda yangınların çıkmasını ve hızla yayılmasını kolaylaştırıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, aşırı sıcaklara karşı vatandaşları dikkatli olmaya davet etti. Yangınların büyük çoğunluğunun insan kaynaklı olduğunu hatırlatan İnal, özellikle tarla ve bahçe temizliği amacıyla kesinlikle ateş yakılmaması gerektiğinin altını çizdi. Hububatların biçerdöverle hasadı sırasında yangın tehlikesine karşı mutlaka su tankeri bulundurulması gerektiğini belirten İnal, anız ve kuru otların yakılmasının da büyük risk taşıdığını vurguladı.

“KÜÇÜK BİR İHMAL, BÜYÜK BİR FELAKETE DÖNÜŞEBİLİR”

Demir spiraliyle yapılan kesim işleri ve kaynak gibi kıvılcım çıkarabilecek uygulamalarda dikkatli olunması gerektiğini dile getiren İnal, “Hava sıcaklıklarının arttığı, nemin azaldığı bu günlerde yangın riski en üst seviyeye çıkıyor. Vatandaşlarımız sigara izmaritlerini gelişi güzel atmasın, doğaya cam ve pet şişe gibi atıklar bırakmasın. Bu tür maddeler güneş ışığını kırarak yangınlara neden olabilir. Ayrıca, özellikle orman arazilerine yakın ev ve işyerlerinin sınırları da yangın riskine kuru otlardan, kuru dallardan temizlenmeli. Küçük bir ihmal, büyük bir felakete dönüşebilir” dedi.

Yangın belirtisi, duman veya duman kokusu fark eden vatandaşların zaman kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ni araması gerektiğini hatırlatan Gürhan İnal, “Ormanlarımız, tarım alanlarımız ve doğal zenginliklerimiz özellikle bu sıcak havalarda büyük bir tehdit altında. Yangınla mücadelede en etkili yöntem, yangını çıkmadan önlemektir. Tüm hemşehrilerimizi daha duyarlı ve dikkatli olmaya davet ediyoruz. Unutmayalım ki bir kişinin dikkati, bir ormanı kurtarabilir” ifadelerini kullandı.