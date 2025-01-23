Samsun Valiliği öncülüğünde, İlkadım Belediyesi ve İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen “Geri Dönüşen Şehir Samsun Projesi”ne belediye çalışanları destek verdi.

İlkadım Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından düzenlenen farkındalık çalışması kapsamında, belediye çalışanları yaklaşık 100 kilogram geri dönüştürülebilir defter, kitap ve kağıt atık topladı. Toplanan materyaller, yeniden kullanım için Muzaffer Barışyurt İlkokulu’na teslim edilerek eğitime destek sağlandı. Bu anlamlı etkinlik, hem çevre bilincinin artırılmasını hem de ülke ekonomisine katkı sağlanmasını amaçladı.

“Geri dönüşüm, geleceğe yapılan en büyük yatırımdır”

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, proje kapsamında yaptığı açıklamada, geri dönüşümün çevresel ve ekonomik önemine dikkat çekerek, “Geri dönüşüm, doğal kaynaklarımızın korunması ve israfın önlenmesi adına büyük bir öneme sahip. Ayrıca, ülke ekonomisine doğrudan katkı sağlayan bu süreçte, belediye çalışanlarımızın gösterdiği duyarlılık bizi gururlandırıyor. ‘Geri Dönüşen Şehir Samsun Projesi’ ile çevreye olan sorumluluğumuzu bir kez daha ortaya koyduk. Çocuklarımızın daha temiz bir gelecekte yaşaması için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Samsun Valiliği, projeye katkı sağlayan tüm kurumlara ve özellikle İlkadım Belediyesi’ne teşekkür ederek şunları ifade etti:

"Geri dönüşüm bilincinin yaygınlaştırılmasında ortak çalışmaların önemi büyüktür. Eğitime ve çevreye sağlanan bu katkılar, sürdürülebilir bir geleceğin temel taşlarını oluşturacaktır."