Samsun’un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz’ın öncülüğünde hayata geçirilen ’ücretsiz düğün salonu projesi’, büyümeye devam ediyor. Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, ihtiyaç sahibi ailelerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Sosyal belediyeciliğin güzel örneklerinden biri olan ve 2024 yılında 36 çiftin dünya evine girmesine vesile olan proje, bu yıl daha fazla çifti mutlu etmeye hazırlanıyor. Başvuruları değerlendiren komisyon, 2025 yılı için 56 çiftin ücretsiz olarak düğün salonlarından faydalanmasına onay verdi.

"Tüm detayları üstleniyoruz"

Projenin detayları hakkında bilgi veren Antalya’nın İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Ücretsiz Düğün Salonu Projesi kapsamında Gazi Sosyal Tesisleri ve Yeşilkent Düğün Salonu olmak üzere üç farklı düğün salonumuzu ihtiyaç sahibi ailelerimizin kullanımına sunduk. Belediyemize yapılan başvurular, oluşturduğumuz komisyon tarafından titizlikle değerlendiriliyor. Şartları karşılayan çiftlerimizin düğünlerinde; yiyecek ve içecek ikramı, orkestra ve düğün pastası dahil tüm detayları İlkadım Belediyesi olarak biz üstleniyoruz. Ayrıca, Büyükşehir Belediye Başkanımız Halit Doğan da çiftlerimizin gelinlik ve damatlık ihtiyaçlarını karşılayarak projeye önemli bir katkı sağlıyor. Maddi imkanları sınırlı olan ailelerimize destek olmayı hedeflediğimiz bu projenin vatandaşlarımızdan gördüğü takdir ve ülke genelinde örnek gösterilmesi bizleri son derece mutlu ediyor. İnsan odaklı hizmet anlayışımızla, dayanışma kültürünü yaşatacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.