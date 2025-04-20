Malatya’nın Akçadağ ilçesinde Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, seçim döneminde vaat ettiği projeleri bir bir hayata geçiriyor. Bu kapsamda hayata geçirilen "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" projesiyle Başkan Ulutaş, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurarak sorunları yerinde dinliyor.

Projenin ilk buluşması Başpınar Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşti. Programa bazı mahalle muhtarları da katılırken, vatandaşlar sorunlarını ve taleplerini doğrudan Başkan Ulutaş’a iletme fırsatı buldu. Başkan Ulutaş ise yöneltilen soruları yanıtlayarak notlar aldı.

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti. Ulutaş, "Halkımızın görüşlerini alarak, ilçemizin gelişimi için en uygun adımları atmaya devam ediyoruz. Şeffaf, katılımcı ve gönülden bir belediyecilik anlayışıyla çıktığımız bu yolda, her zaman halkımızın sesiyle yol alıyoruz. Programımıza katılarak bizlere katkı sunan, fikir ve destekleriyle güç veren tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. Akçadağ için el ele, gönül gönüle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.