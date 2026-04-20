SAMSUN (İHA) - Samsun'un İlkadım Belediyesi'nin yaş almış bireylere özel mekânları Huzur Konağı ve Ata Ocağı, bahar aylarının gelmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte misafirlerince yoğun ilgi görüyor.

İlkadım Belediyesi tarafından, yaş almış bireylerin sosyalleşmesi ve güzel vakit geçirmeleri amacıyla tasarlanan Huzur Konağı ve Ata Ocağı, faaliyetlerine devam ediyor. Yıl boyunca yaş almış bireylere yönelik ücretsiz ikramların sunulduğu, sağlık kontrollerinin yapıldığı ve psikolojik danışmanlık hizmetinin sunulduğu Huzur Konağı ve Ata Ocağı'nda, bahar aylarının gelmesiyle beraber canlılık da arttı.

'Hem fiziksel hem de ruhsal destek'

Yaş almış bireylerin vakitlerini evde geçirmeyip, Huzur Konağı ve Ata Ocağı'nın misafiri olmalarının kendilerini mutlu ettiğini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, 'Sosyal belediyecilik anlayışımızın en güzel örneklerinden olan Huzur Konağı ve Ata Ocağı'mızda faaliyetlerimiz devam ediyor. Yaş almış büyüklerimizin sosyalleşmeleri ve evde kalacakları zamanı burada keyifli bir şekilde geçirmeleri için hazırlanan mekanlarımızda büyüklerimizi en iyi şekilde ağırlamaya gayret ediyoruz. Düzenli olarak sağlık kontrollerini yaptığımız büyüklerimiz, buradaki ücretsiz ikramlarımızdan da faydalanıyorlar. Bunun yanı sıra, büyüklerimizin yaşam kalitelerini daha da arttırmak için psikolojik destek hizmetini de kendilerine sağlıyoruz. Tüm bu hizmetlerimizle büyüklerimiz hem fiziksel hem de ruhsal olarak destekleniyorlar. Önümüzdeki süreçte güzel havaları da değerlendirerek, Huzur Konağı ve Ata Ocağı'mızda farklı faaliyet ve etkinliklerle büyüklerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz' dedi.