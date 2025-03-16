SAMSUN (İHA) – Samsun’un İlkadım Belediyesi, tarım zararlısı kahverengi kokarca ile mücadelede çiftçilere destek olmak amacıyla imha ilacı desteği sağladı.

Son yıllarda ülke genelinde önemli bir tarım zararlısı haline gelen kahverengi kokarca ile mücadele İlkadım’da da sürüyor. Çiftçiler ve üreticiler tarafından etkin mücadele devam ederken, İlkadım Belediyesi de bu sürece katkı sağlamak amacıyla imha ilacı desteğinde bulundu. İlkadım Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından temin edilen kahverengi kokarca imha ilaçları, mücadelenin hızlı ve etkin bir şekilde devam etmesi için İlkadım İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Tarıma ve tarımsal üretime desteklerinin devam ettiğini belirten İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Ülkemizde özellikle son yıllarda kahverengi kokarca ile zorlu bir mücadele sürdürülüyor. İlçemizde de görülen bu tarım zararlısıyla hem çiftçilerimizin hem de kamu kurumlarının etkin ve kararlı mücadelesi devam ediyor. Üreticilerimizin zirai mücadelesine katkı sağlamak amacıyla İlkadım Belediyesi olarak kahverengi kokarca imha ilacı temin ettik. Bu ilaçları, kahverengi kokarca ile mücadelede koordineli çalışmalar yürüttüğümüz İlkadım İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne üreticilerimize ulaştırılmak üzere teslim ettik. Tarım zararlısının ilçemizde yayılım göstermemesi amacıyla yaptığımız bu çalışmanın, zararlının popülasyonunun azalmasında etkili olacağını umuyoruz. İlkadım Belediyesi olarak, tarımsal faaliyetlerde çiftçi ve üreticilerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz" dedi.

İlkadım Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından temin edilen kahverengi kokarca imha ilaçları, İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı Alaattin Er tarafından, İlkadım İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziraat Mühendisi Fevzi Çalışıcı’ya teslim edildi.