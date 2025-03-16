Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Çaykur Rizesspor, Bodrum FK’yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Bodrum ekibinin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada Altın Zeqiri’nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Varesanovic’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Sousa’da kaldı.

22. dakikada Ege’nin pasında topla buluşan Fredy’nin ceza yayının sol tarafından yerden vuruşunda Aliqulov’a çarpan meşin yuvarlak yön değiştirirdi ve filelerle buluştu. 0-1

40. dakikada orta sahada topa elle müdahale eden Samet Akaydin’a hakem Kadir Sağlam, sarı kart çıkardı. Maçta ikinci sarı kartını gören Samet, kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Hakemler: Kadir Sağlam, Osman Gökhan Bilir, Murat Temel

Çaykur Rizespor: Tarık, Taha Şahin, Samet Akaydin, Aliqulov (Mocsi dk. 45+2), Hojer, Varesanovic, Berkay Özcan, Ghezzal, İbrahim Olawoyin, Altin Zeqiri, Ali Sowe

Yedekler: Grbic, Jurecka, Emrecan Bulut, Buljubasic, Akintola, Ayberk Karapo, Mithat Pala, Habil Özbakır, Doğanay Avcı

Teknik direktör: İlhan Palut

Bodrum FK: Diogo Sousa, Cenk, Ali Aytemur, Ajeti, Üzeyir, Musah Mohammed, Erkan Değişmez, Pedro Brazao, Fredy Ribeiro, Ege Bilsel, Enis Bradhi

Dünya Snowcross Şampiyonası Erciyes'te start aldı Dünya Snowcross Şampiyonası Erciyes'te start aldı

Yedekler: Kerem Yusuf Ersunar, Dimitrov, Puşcaş, Okita, Tunahan Akpınar, Herelle, Celustka, Gökdeniz Bayrakdar, Enes Öğrüce, Taulant Seferi

Teknik direktör: Jose Morais

Gol: Aliqulov (dk. 22 k.k.) (Bodrum FK)

Kırmızı kart: Samet Akaydin (dk. 40) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: İbrahim Olawoyin (Çaykur Rizespor), Brazao (Bodrum FK)

Kaynak: İHA