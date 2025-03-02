Samsun’un İlkadım Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Samsun Şubesi arasında imzalanan sözleşme ile İlkadım Belediyesi’nde çalışan işçi personelin maaşına 2025 yılı ilk 6 ayı için yüzde 33’e, ikinci 6 ayı için yüzde 42’ye varan zam yapıldı.

İlkadım Belediyesi ile Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası (Hizmet-İş) Samsun Şubesi arasında devam eden maaş sözleşmesi görüşmeleri sona erdi. Karşılıklı mutabakata varılan görüşmeler sonucunda İlkadım Belediyesi’nde çalışan işçi personelin maaşlarına 2025 yılı ilk 6 ayı için yüzde 33’e, ikinci 6 ayı için ise yüzde 42’ye varan zam yapıldı.

İlkadım Belediyesi Başkanlık Makamında gerçekleştirilen imza töreni sonrası konuşan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Belediyemizde gece-gündüz demeden çalışan işçi personelimizin maaş artışları için Hizmet-İş Sendikası Samsun Şubesi ile görüşmelerimizi tamamladık. Sendika ile yapılan görüşmeler neticesinde işçilerimizin maaşlarına 2025 yılı ilk 6 ayı için yüzde 33’e, ikinci 6 ayı için ise yüzde 42’ye varan artış gerçekleştirdik. İşçi personelimiz için görüşmelere katılan Hizmet-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Ziya Uzun’a da teşekkür ediyorum. Yapılan maaş düzenlemelerinin tüm işçi personelimize ve kıymetli ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.