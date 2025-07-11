Terör örgütü PKK’nın ilk grubu, elebaşı Abdullah Öcalan’ın açıklamalarının ardından bugün silah bıraktı.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın açıklamalarının ardından PKK silah bırakma sürecine girdi. Yapılan görüşme ve açıklamaların ardından terör örgütü PKK, bugün itibariyle silah bırakmaya başladı. Süleymaniye kentine bağlı Dukan’a 10-15 kilometre uzaklıkta bulunan bölgede PKK'ya bağlı 30 kişilik ilk grup silahlarını ateşe verdi. PKK'nın ilk grubunun silah bırakma töreninin Süleymaniye iline bağlı "Casne" mağarasında gerçekleştirildiği aktarıldı. PKK'ya bağlı silah bırakan ilk grubun adının "Barış ve Demokratik Toplum Grubu" olduğu açıklandı.