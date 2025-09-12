İletişim Başkanlığı, bazı basın organları ve sosyal medyada yer alan “Ormanlar imara açılıyor, yangınlar bitti sıra otellerde” ve “Antalya Kalesi satılığa çıkarıldı” iddialarını yalanladı. Yanan orman alanlarının imara açılmasının Anayasa ve Orman Kanunu’na aykırı olduğu belirtilirken, Antalya Kaleiçi’ndeki tarihi kale burcunun satıldığı yönündeki haberlerin de gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı, sosyal medya ve bazı basın organlarında yayılan dezenformasyon içerikli haberlere karşı yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın turizm yatırımları için tahsis ettiği alanların orman vasfını yitirmiş kamu taşınmazları olduğu ve yanan orman alanlarının imara açılmasının kesinlikle söz konusu olmadığı belirtildi.

Anayasa’nın 169. maddesine atıfta bulunulan açıklamada, “Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir” hükmü hatırlatılırken, 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince yanan alanların orman sınırları dışına çıkarılmasının mümkün olmadığı ifade edildi.

ANTALYA KALESİ İDDİALARINA YALANLAMA

Antalya Kaleiçi’nde yer alan tarihi kale burcunun satılığa çıkarıldığı iddialarına da açıklık getirildi.

Açıklamada, kültürel varlık içeren alanlarda koruma kurullarının onayı olmadan yapılaşma veya satışın mümkün olmadığı vurgulandı.

Habere konu olan alanın 20 yıldır konaklama tesisi olarak kullanıldığı, tahsis süresinin dolması üzerine yeniden tahsis ilanı verildiği belirtildi. Yeni bir alanın tahsise açılması ya da surların satılması gibi bir durumun söz konusu olmadığı netleştirildi.

Bakanlık, tahsis işlemlerinin kültürel mirasın korunması, sürdürülebilir turizm ve kamu yararı esaslarına göre yürütüldüğünü, tüm süreçlerin ilgili kurumların denetiminde ve planlı turizm politikaları çerçevesinde gerçekleştirildiğini duyurdu.

İletişim Başkanlığı, kamuoyunu resmi açıklamalara güvenmeye ve dezenformasyon içeren paylaşımlara itibar etmemeye çağırdı.