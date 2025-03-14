Adıyaman Valisi Osman Varol ve beraberindeki il protokolü yapımı devam eden 15 Yataklı Yeni Devlet Hastanesi inşaatını inceledi.

Hastane inşaatını inceleyen Vali Osman Varol’a AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt ve kurum müdürleri eşlik etti.

Vali Osman Varol ve Milletvekili Resul Kurt, Sağlık Bakanlığı tarafından ilin mevcut ihtiyaçları doğrultusunda eski devlet hastanesi yerinde yapılarak inşaat çalışmaları devam eden 150 yataklı yeni Devlet Hastanesi inşaat alanını gezerek devam eden çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı.

Devlet hastanesinin tamamlanıp hizmete girmesiyle birlikte Adıyaman önemli bir sağlık kompleksine daha kavuşmuş olacak.

Vali Varol, "Uzun vadede Adıyaman’ın sağlık alt yapısını ve fiziki şartları daha da iyileştirerek sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltecek olan bu önemli yatırımın Adıyaman’ımıza hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.