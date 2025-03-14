AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, İhlas Haber Ajansı (İHA) Adıyaman Bürosunu ziyaret etti.

İHA Adıyaman Bürosunu ziyaret ederek İHA Adıyaman Muhabiri Cihan Kizir ile bir araya gelen Milletvekili Resul Kurt, basının öneminden bahsederek Adıyaman’daki yatırımlardan da bahsetti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan iller arasında bulunan Adıyaman’da depremin yaralarını sarmak ve Adıyaman’ı daha iyi yerlere getirmek için çalışmalar içerisinde bulunduklarını dile getiren Milletvekili Resul Kurt, " Adıyaman’ımızın yeniden ayağa kalması ve daha yaşanılabilir bir kent olması için var gücümüzle çalışıyoruz. Gerek kalıcı deprem konutları, gerek kamu yatırımlarının devamlılığı için çalışmalar yapıyoruz. En kısa sürede Adıyaman’ımızı en güzel şekilde ayağa kaldıracağız. Bugün de basın mensubu arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz. Basın bizler için oldukça önem arz etmektedir. İHA’nın yapmış olduğu başarılı haberlerden dolayı emeği geçen herkese ise teşekkür ediyoruz" dedi.

İHA Adıyaman Muhabiri Cihan Kizir ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Milletvekili Resul Kurt’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.