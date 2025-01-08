Antalya’da kendisini polis olarak tanıtıp 2 kişiyi ziynet eşyalarıyla birlikte toplamda 1 milyon 273 bin lira dolandıran 3 şüpheli yakalandı. Nitelikli dolandırıcılık suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklandı.

Telefonda kendisini İl Göç İdaresinde görevli polis olarak tanıtan şüpheliler, R.J.’yi baskı altına alarak yaklaşık değeri 923 bin lirası tutarındaki para ve ziynet eşyasını aldı. Şüpheliler aynı yöntemle bu sefer F.K.’den de yaklaşık 350 bin değerinde ziynet eşyasını elden aldı. Şikayetler üzerine harekete geçen Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, M.O., A.A. ve İ.A.B. isimli şahısları yakaladı.

Şüphelilerden elde edilen ve müştekilere ait olduğu tespit edilen 760 bin 570 nakit Türk lirası, 450 bin lira değerinde ziynet eşyası, bir miktar döviz ile cep telefonlarına ve sim kartlarına konuldu.

‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan adli makamlara sevk edilen 3 şahıstan 2’si tutuklandı.