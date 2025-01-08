Tuzluca İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği, okullarda trafik güvenliği bilincinin oluşturulmasına yönelik önemli bir adım attı.

"Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında, Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu’nda 54 öğrenciye genel trafik kuralları hakkında bilgilendirme eğitimi verildi. Eğitim, öğrencilerin trafik güvenliği konusunda farkındalıklarını artırmayı ve trafik kazalarını önlemek için doğru davranış alışkanlıkları kazandırmayı amaçlanıyor. Tuzluca İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği yetkilileri, öğrencilere trafik işaretleri, yayalar için güvenli geçiş yolları, bisiklet kullanımı ve araç trafiği ile ilgili temel kurallar hakkında bilgi sundu.