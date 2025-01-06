MUSKİ Genel Müdürlüğü Muğla’nın Milas İlçesi İkizköy Mahallesi’nin en önemli sorunlarından birini ortadan kaldırıyor. Başlatılan proje ile bölgede sürekli arızalanan içme suyu hatlarını yenileme çalışmasına başlandı. Muhtar Nejla Işık, İkizköy bu zaman kadar birçok şeyden mahrum kalmış bir yer. Bu hizmet bizim için en güzel en önemli adımdı” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Milas’ın İkizköy Mahallesinde içme suyu hat yenileme çalışması başlatıldı. Çalışma ile birlikte bölgede arızalardan kaynaklı olarak yaşanan su kesintilerinin önüne geçilmesi planlanıyor.

5 bin metre hat yenileniyor

Milas’ın İkizköy Mahallesi’nde içme suyu hatlarının kullanım ömrünü tamamlamış olması nedeniyle sık sık arızalar yaşanıyordu. Bu arızalardan dolayı bölgede tamirat süresi boyunca kesintiler yaşanmakta ayrıca su kaybı meydana gelmekteydi. Bu nedenle Mahalle Muhtarı Nejla Işık’ın Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’a konu ile ilgili şikayetlerini dile getirmesi üzerine bölgede hemen çalışma başladı. Proje kapsamında sık sık arızalanan hattın 5 bin metrelik kısmının yenilenmesi için çalışma başlatıldı. Çalışmanın yaklaşık 2 bin metrelik kısmı tamamlandı.

Muhtar Nejla Işık, “Çok önemli bir sorunumuz ortadan kalkıyor”

Muhtar Nejla Işık Mahallelerinin bu zamana kadar birçok şeyden mahrum kaldığını ve en önemli adımın içme suyu problemini ortadan kaldıracak olan bu proje olduğunu söyledi. Işık, “Bölgemizde bu yaz çok sancılı geçti. Kavakdibi dediğimiz mevkii, burada Karadağ mevkiimizin üzerinde bir depomuz var o deponun altında ve köy içinde sürekli patlaklar oluşuyordu. Günde 10 - 15 defa ihbarda bulunuyorduk. Bunları MUSKİ ekipleri tamir ediyordu ancak yine patlıyordu. Bu nedenle de su kesintileri yaşanıyordu. MUSKİ Genel Müdürümüz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras ile görüştük. Görüşmelerimiz sonucu işlemimiz başladı. İkizköy bu zaman kadar birçok şeyden mahrum kalmış bir yer. Bu hizmet bizim için en güzel en önemli adımdı” diye konuştu.

MUSKİ Genel Müdürü Şengül; “İkizköy’ün sorununu kalıcı olarak çözüyoruz”

İkizköy’de ciddi su problemi olduğunu ve bunu hayata geçirdikleri proje ile ortadan kaldıracaklarını söyleyen MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, “Hatlarda sık sık arızalara yaşanıyor. Aynı hat üzerinde 10 metrede 3 arıza yaşanan yerler var. Bu nedenle mahallede hem ciddi su kayıpları yaşanıyor hem de uzun süreli kesintilerle vatandaşlar mağduriyet yaşıyordu. Biz de başkanımız Ahmet Aras’ın talimatıyla 5 bin metre yeni bir şebeke hattı imalatı ile beraber iletim hattı da yapıyoruz. Bunu en modern, 100 yıl ömürlü duktil borularla yapıyoruz. İkizköy’ün sorununu kalıcı olarak çözmek ve vatandaşlarımıza kesintisiz su sağlamak amacıyla başlattığımız çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlamayı amaçlıyoruz. İnşallah bu köy 100 yıl burada kalacak ve bu suyu kana kana içecek sayın köylülerimiz” dedi.