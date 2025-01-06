Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından İhsaniye ve İscehisar ilçelerinde başlatılan arazi etüt, inceleme ve denetim çalışmaları devam ediyor.

Gerçekleştirilen etüt çalışmasıyla ilgili kurumun sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, “

Gerçek ve tüzel kişilikler ile kamu-kurum ve kuruluşları tarafından il müdürlüğümüze kurum görüşü için tarımsal amaçlı yapılar yani büyükbaş-küçükbaş-kümes hayvancılığı tesisi, sera, bağ evi, tarımsal depo ve tarım dışı yatırımlara yönelik imar planlama çalışmaları, güneş enerji santralleri, madencilik faaliyetleri başvurular yapılmaktadır. İl müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu çerçevesinde tarımsal ve tarım dışı amaçlı başvuruların değerlendirilmesi için arazi sınıf tespiti çalışmaları büyük bir titizlikle devam etmektedir. Ayrıca geçmiş yıllarda görüş verilen başvurulara yönelik gerçekleşme denetimleri ile şikayetler çerçevesinde tarım arazileri üzerindeki kaçak yapılaşmaların men edilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir” ifadelerine yer verildi.