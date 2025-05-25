Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’ne (DPÜ) bağlı çeşitli fakülte ve meslek yüksekokullarında öğrenimlerini bu yıl tamamlayacak olan 13 öğrenci için, kaldıkları İhlas Vakfı Kütahya Huzur Erkek Öğrenci Yurdunda veda gecesi düzenlendi.

Yurdun toplantı salonunda düzenlenen veda gecesinde duygulu anlar yaşandı. Mezun olan öğrenciler tek tek kürsüye gelerek, öğrencilik hayatları boyunca yaşadıkları acı tatlı olayları anlattı. Veda gecesinde bir konuşma yapan İhlas Vakfı Kütahya Huzur Erkek Öğrenci Yurdu Müdürü Necmettin Canbek, "Bizler, ’İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır’ Hadis-i Şerifi’ni kendimize şiar edindik. Yıllarca yurdumuzda kalan pırıl pırıl 13 gencimiz, önümüzdeki günlerde yepyeni bir hayata ’merhaba’ diyecek. Mezun olan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor ve bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından 5 katlı mezuniyet pastası, İhlas Vakfı Kütahya Huzur Erkek Öğrenci Yurdu Müdürü Necmettin Canbek ve mezun olan öğrenciler tarafından birlikte kesildi.

Gecede, mezun olan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.