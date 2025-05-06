Düzce Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DÜSEM) ve Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Orman İnşaatı, Jeodezi ve Fotogrametri Anabilim Dalı koordinatörlüğünde düzenlenen, İnsansız Hava Aracı (İHA) kullanımına yönelik "Ticari İHA-1 Pilotaj Eğitimi" kapsamlı eğitim programı başarıyla tamamlandı.

Hem teorik hem de pratik eğitimleri kapsayarak katılımcılara önemli bir yetkinlik kazandıran eğitimlerde İHA’ların temel uçuş prensipleri, hava hukuku, uçuş güvenliği, hava sahası kullanımı, meteoroloji, haritalama uygulamaları gibi çok yönlü konular ele alındı. Eğitimin uygulamalı bölümünde ise katılımcılar, Konuralp Yerleşkesinde gerçekleştirdikleri saha çalışmalarıyla İHA kullanımı konusunda deneyim kazanma fırsatı buldu. Eğitim sonunda başarılı olan katılımcılar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) onaylı İHA 0/1 Ticari Pilot Sertifikası almaya hak kazandı.

İHA teknolojilerinin etkin kullanımını destekleyen ve sektöre donanımlı bireyler kazandırmayı hedefleyen Düzce Üniversitesi, nitelikli eğitimlerle öğrencilere yönelik sürdürülebilir katkılar sağlamaya devam ediyor.