Başarılarıyla Iğdır’ı gururlandıran öğrenciler Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen törende ödüllerini aldı.

Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Iğdır’ın Yıldızları" programı düzenlendi. Programda, ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Dünya ve Avrupa genelinde düzenlenen Matematik Olimpiyatı, Kick Boks Şampiyonası ve Orbetello Piyano Yarışması gibi farklı branşlarda 1.’lik, 2.’lik ve 3.’lük elde eden öğrenciler, başarılarıyla büyük alkış aldı.

Etkinlikte konuşan Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü, öğrencilerin bu başarısının hem aileleri hem de öğretmenleri için gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Kıymetli gençler, siz bugün sadece ödül almadınız. Sizler sadece bir ödül kazanmadınız. Sizler TÜBİTAK projeleri, dünya çapında matematik olimpiyatları dereceleri, ildeki münazaralar, bilgi yarışmaları, sportif sosyal, kültürel alanlarda başarı kaydetmediniz. Siz aslında ben varım dediniz. Çünkü başarı sadece bir derece değildir" dedi.

Ödül törenine çok sayıda öğrenci, veli, öğretmen ve protokol üyesi katıldı. Program sonunda dereceye giren öğrencilere ödül verildi.