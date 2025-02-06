Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Iğdır’a beklenen kar yağışı başladı.

Iğdır’da uzun zamandır beklenen kar yağışı nihayet başladı. Dün akşam saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olmaya başlayan kar, gece saatlerinde şehir merkezinde de etkili olurken şehrin birçok noktasını beyaza bürüdü. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte, yolların da kayganlaşmaya başlaması sebebiyle sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının önümüzdeki günlerde devam etmesinin beklendiğini ve kar kalınlığının zamanla artabileceğini belirtti. Vatandaşlar, karla birlikte gelen soğuk havaya karşı önlem alırken, kış şartlarına uygun giyinmeye özen gösteriyor. Ekipler, karla mücadele çalışmaları için hazır beklerken, vatandaşların da olabilecek olumsuz hava şartlarına karşı tedbirli olmaları istendi.