Balıkesir’in Edremit ilçesinde faaliyet gösteren İDA-SAR Arama Kurtarma Derneği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği’ni ziyaret etti.

Ziyarette, bölgede meydana gelebilecek ihtimal afet durumları ve bu durumlara karşı alınabilecek önlemler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca İDA-SAR üyelerinin alması planlanan eğitimler konusunda da istişare gerçekleştirildi.

İdaSar Başkanı Şenay Demiryontan’ın yanı sıra dernek üyeleri İtfan Kolçak ve Emrah Elmas’ın da katıldığı ziyarette, Edremit İtfaiye Grup Amiri Fatih Asar, yürütülen çalışmalar ve ihtimal müdahale planları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Ziyaretin sonunda iki kurum arasında iş birliğinin geliştirilmesi konusunda olumlu mesajlar verildi.