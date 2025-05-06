İzmir Ticaret Odasının girişimleriyle 2024 yılı Mayıs ayında başlayan ‘’Müze Okuluma Geldi!’’ projesi, 1 yılda 2000 öğrenciye ulaştı. Proje ile İzmir Ticaret Odası bünyesinde bulunan İzmir Ticaret Tarihi Müzesi’ni ziyaret etme fırsatı bulamayan öğrencilerin okullarına gidilerek müzenin tanıtımı yapıldı. Atölye çalışmalarıyla, çocuklara kentlilik bilinci aşılandı.

Projenin ilk etabında, İzmir Ticaret Odası İlköğretim Okulu, Bornova Naldöken Muharrem Candaş İlköğretim Okulu, Dokuz Eylül İlköğretim Okulu, Hakimiyet-i Milliye İlköğretim Okulu, Alsancak Melih Özakat İlköğretim Okulu ve Kemal Reis İlköğretim Okulları ziyaret edildi. Ziyaretlerde, İzmir Ticaret Tarihi Müzesi’nin tanıtımı yapıldı. Ayrıca, çocuklara erken yaşta tarih, sanat, arkeoloji ve kent bilinirliği gibi konularda çeşitli eğitici atölye çalışmaları düzenlendi.

Üniversiteler de projeye dahil oldu

Proje kapsamında, İzmir Ekonomi Üniversitesi Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile iş birliği de gerçekleştirildi. Merkezleri ziyaret eden, İzmir Ticaret Odası İzmir Ticaret Tarihi Müzesi uzmanları, atölye çalışmaları ve sunumlar ile çocuklara müze bilincini aşıladı.

Özgener: "Çocuklarımız erken yaşta kentlilik bilinci ile tanıştı"

"Müze Okuluma Geldi" projesi ile çocukların kültürel birikimlerini artırmayı amaçladıklarını belirten İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Odamız bünyesinde faaliyet gösteren İzmir Ticaret Tarihi Müzesi, Türkiye’de Odalar ve Borsalar arasında bir ilk olmasının yanı sıra İzmir’in de ilk özel müzesi olma özelliği taşıyor. Müzemizde, kentin ticari ve sosyal yaşamı arkeolojik ve etnografik eserlerle ziyaretçilere anlatılıyor. Müzemize gelip görme imkanı bulamayan öğrencilerimiz için başlattığımız bu proje ile biz onlara gittik ve müzemizi tanıttık. Erken yaşta kentlilik bilinci ile tanışan çocuklarımız, eğlenceli atölyelerle desteklendi. 1 yılda ulaştığımız 2000 çocuğun hayatına güzel bir dokunuş yaptığımıza inanıyorum. Böyle projelerin çoğalması için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.