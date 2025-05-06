Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Tıp Fakültesi Öğrenci Kulübü EMSA tarafından 26-28 Nisan 2025 tarihleri arasında düzenlenen EMSA Ulusal İlkbahar Kurultayı, çeşitli fakültelerden gelen 150’yi aşkın öğrencinin katılımıyla Marmaris’te yapıldı.

3 gün süren programda, akademisyenlerin katılımlarıyla çeşitli oturumlar, akademik konuşmalar ve etkileşimli etkinlikler gerçekleştirildi. Kurultayın ilk günü Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Cüneyt Karakuş ve EMSA Koordinatörü Doç. Dr. Ercan Saruhan’ın açılış konuşmalarıyla başladı.

Günün ilerleyen saatlerinde, akademisyenler kendi uzmanlık alanlarında öğrencilere yönelik eğitimler gerçekleştirdi. İkinci ve üçüncü günlerde yapılan oturumlarla kurultay devam etti.

Kurultay kapsamında, EMSA Türkiye’nin ‘pillar’ olarak adlandırılan ve her biri farklı bir alanı temsil eden görev birimlerine yeni direktörler seçildi. Yıl boyunca düzenlenen çeşitli etkinlikler değerlendirilerek en başarılı olanlar seçildi. Bunların dışında, alanında uzman akademisyenlerden eğitimler alan öğrenciler de birbirlerine yetkin oldukları konularda akran eğitimleri verdi. Ayrıca, pillar oturumlarıyla çeşitli akademik ve sosyal konular derinlemesine ele alındı.

Topluluk başkanları Ahmet Emre Bayramoğlu ve Berke Yıldız, ‘Avrupa Tıp Öğrencileri Birliği (EMSA) çatısı altında, Marmaris’te düzenlediğimiz İlkbahar Kurultayı’nda 20’yi aşkın tıp fakültesinden gelen öğrencilerle bir araya geldik. 150’den fazla katılımcıya farklı atölyeler ve eğitimlerle dolu, verimli ve unutulmaz bir deneyim yaşattık. Fakültemizi böylesine güzel bir ulusal organizasyonda gururla temsil ettik. Destekleriniz için Üniversitemize içtenlikle teşekkür ederiz" diye konuştu.

EMSA Nedir?

EMSA (European Medical Students’ Association - Avrupa Tıp Öğrencileri Birliği), 1990 yılında Brüksel’de kurulmuş, Avrupa genelinde faaliyet gösteren, tıp öğrencileri tarafından kurulmuş ve yönetilen uluslararası bir topluluktur. Türkiye’de de aktif olarak çalışmalar yürüten EMSA, yalnızca tıp fakültesi öğrencilerine özel bir öğrenci organizasyonudur.