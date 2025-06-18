İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sevenler" adlı suç örgütüne Edirne merkezli operasyon düzenlendiğini açıkladı. 9 kişinin yakalandığı operasyonlarda silahlar ve pasaportlar ele geçirildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elebaşılığını N.S.’nin yaptığı “Sevenler” adlı organize suç örgütüne yönelik Edirne merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini duyurdu. Operasyonlarda, aralarında elebaşının da bulunduğu 9 şüpheli yakalandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinasyonunda, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; Edirne, İstanbul, Batman, Mersin, Zonguldak ve İzmir’de 16 ayrı adrese baskın yapıldı. Yakalanan şüpheliler hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Üye Olmak”, “Suç Gelirlerini Aklama” ve “Göçmen Kaçakçılığı” suçlarından soruşturma başlatıldı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1935207014226903538

Operasyonlar sonucunda, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet otomobil ve çok sayıda pasaport ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’nı, Edirne Valisi’ni ve operasyonu gerçekleştiren Edirne Emniyet Müdürlüğü ile kahraman polisleri tebrik ederek, “Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz” dedi.