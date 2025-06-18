Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç herkesi, Kayseri’nin sahip olduğu doğal ve tarihi zenginliklerden olan ve yatırımlarla bir başka güzel olan Soğanlı ve Erdemli vadilerine davet etti. Başkan Büyükkılıç, “Tarihi mirası koruyor, doğayı yaşatmaya katkı sağlıyor, hazırlıkları yapıyor ve turizmin kalbinin Kayseri’de atmasını hedefliyoruz” dedi.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentin turizmdeki iddiasını güçlendiren projelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Soğanlı ve Erdemli Vadileri’nde gerçekleştirilen altyapı, restorasyon ve tanıtım yatırımlarının Kayseri'yi turizmde lider şehirler arasına taşıyacağını belirten Başkan Büyükkılıç, “Artık sadece geçmişi değil, geleceği de inşa ediyoruz” dedi.

Yeşilhisar ilçesi sınırlarında yer alan Soğanlı Vadisi’nin, Kapadokya’nın giriş kapısı olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, vadide yürütülen kapsamlı yatırımlarla ilgili şu bilgileri verdi: “Soğanlı, yalnızca peri bacalarıyla değil, tarihi kiliseleri, doğal güzellikleri ve kültürel mirasıyla da Anadolu’nun yaşayan tarihidir. Yol altyapısını güçlendirip, yolları asfaltlayarak bölgeye ulaşımı konforlu hale getirdik. Tarihi kiliselerde fresk restorasyonları, meydan ve çevre düzenlemeleri, yürüyüş yolları ve sıcak hava balonu turizmiyle burayı sadece görmek değil yaşamak isteyeceğiniz bir yer haline getirdik.”

Soğanlı ile birlikte Erdemli Vadisi’nin de Cumhurbaşkanlığı kararıyla Kapadokya Alanı’na dâhil edilmesini “tarihi bir kazanım” olarak değerlendiren Büyükkılıç, Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Müze Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen çalışmaların kültürel hafızaya katkı sunduğunu ifade etti.

“Kayseri.com.tr ile Dijital Vitrin Oluşturduk”

Başkan Büyükkılıç, tanıtım çalışmalarına da büyük önem verdiklerini belirterek, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan kayseri.com.tr turizm portalının, yerli ve yabancı ziyaretçiler için dijital bir rehber haline geldiğini söyledi. Büyükkılıç, “Sadece sahada değil, ekranlarda da Kayseri’yi görünür kılıyoruz. Bölgenin tanıtımını dijitalde güçlendiriyoruz. Türkiye’ye, dünyaya burayı anlatıyoruz” diye konuştu.

“Türkiye, Kültür Yolu Festivali ile Taçlanacak”

6–14 Eylül 2025 tarihlerinde Kayseri’de gerçekleştirilecek olan Türkiye Kültür Yolu Festivali için de hazırlıkların sürdüğünü belirten Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin sanattan tarihe, gastronomiden doğaya kadar çok yönlü bir destinasyon olduğunu vurguladı.

“Yaz Geldi, Kayseri Sizi Bekliyor”

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte yerli ve yabancı turistleri Kayseri’ye davet ederek şunları kaydetti: “Kayseri, kültürün, tarihin ve turizmin merkezidir. Medeniyetlerin buluşma noktasıdır. Türkiye Kültür Yolu Festivali, kentimizin ruhunu Türkiye ile paylaşacağımız büyük bir vitrin olacak. Tüm yerli ve yabancı misafirlerimizi, bacasız sanayimizin merkezi olan turizm cennetimiz Kayseri’ye bekliyoruz. Gelin Soğanlı’yı görün, Erdemli’yi keşfedin. Bu topraklarda tarih var, doğa var, nefes var.”