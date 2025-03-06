Balıkesir’in Edremit ilçesinde yapımı devam eden Edremit Körfez Ulu Camii ve Külliyesi, düzenlenen iftar programıyla tanıtıldı.

Edremit Körfez Ulu Camii ve Külliyesi Yaptırma ve Yaşatma Eğitim Kültür Derneği tarafından organize edilen iftar programı, Ramazan ayının manevi atmosferinde yoğun katılımla gerçekleşti.

Programa Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Balıkesir İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, oda ve borsa başkanları, dernek üyeleri, iş insanları ve vatandaşlar katıldı.

"Cami sadece ibadethane değil, sosyal yaşam merkezi olacak"

Programda konuşan Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, cami ve külliye projesinin geldiği noktaya dikkat çekerek, "Bugün itibarıyla camimiz Edremit’in her yerinden görülebilir sembol bir yapı haline gelmiştir. Bu aşamaya gelinmesinde destek veren başta İçişleri Eski Bakan Yardımcımız, Anayasa Mahkemesi Üyesi Sayın Muhterem İnce’ye, Valimiz Sayın İsmail Ustaoğlu’na, hayırseverlerimize ve dernek üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Çamtepe’de inşa edilen bu cami yalnızca bir ibadethane değil, aynı zamanda mahallemize büyük katkılar sağlayacak bir sosyal yaşam merkezi olarak tasarlandı" dedi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ise Ramazan ayının birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğine vurgu yaparak, "Bu mübarek ayda aynı sofrayı paylaşmak, kardeşlik bağlarımızı güçlendirmek adına çok kıymetli. Yapımı devam eden cami ve külliye, sadece ibadethane olarak değil, bir kültür ve eğitim merkezi olarak da bölgemize önemli katkılar sunacaktır" ifadelerini kullandı.

İftar programı yapılan dualarla sona ererken, katılımcılar cami ve külliye projesinin hayırlı olması temennisinde bulunarak emeği geçenlere teşekkür etti.