Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Kadir Gecesi'nde Zağnos Paşa Cami Meydanı'nda kurulan dev iftar sofrasında 30 binden fazla hemşehrisiyle aynı ekmeği bölüştü. Geniş bir katılımla gerçekleşen iftar programında birlik ve beraberlik mesajı veren Akın, 'Ramazan Bayramı sabahına yaklaşırken; kalbimde tek bir dilek var: Birbirimizi anlamaktan, birbirimizin elini tutmaktan, farklılıklarımızda zenginlik bulmaktan, birbirimize yakın olmaktan hiç vazgeçmeyelim' dedi.

'Ramazan paylaşmak ve yardımlaşmaktır' diyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ramazan ayı boyunca her gün bir ilçede iftar yaparken Kadir Gecesi'nde Balıkesir'in kalbi Zağnos Paşa Camii Meydanı'nda 30 bin hemşehrisiyle orucunu açtı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği ve 30 binden fazla kişinin katıldığı iftar programına Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın yanı sıra Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Cenk Küpeli, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, BBB Genel Sekteri Naki Çetin, ilçe belediye başkanları, büyükşehir belediyesi bürokratları, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, STK temsilcileri, muhtarlar, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı. On bir ayın sultanı Ramazan'da Kuvayımilliye'nin başşehri Balıkesir'de tüm Türkiye'ye örnek bir dayanışma ruhu sergilediklerini belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, iftara katılan herkesin Kadir Gecesini tebrik ederken Ramazan ayını kutladı. Akın, 'Ramazan Bayramı sabahına yaklaşırken; kalbimde tek bir dilek var: Birbirimizi anlamaktan, birbirimizin elini tutmaktan, farklılıklarımızda zenginlik bulmaktan, birbirimize yakın olmaktan hiç vazgeçmeyelim' dedi.

'Milletlimiz sağ olsun, devletimiz var olsun'

İftar programına katılan vatandaşların Kadir Gecesini tebrik eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kardeşliğin nişanesi olan iftar sofrasında hemşehrileriyle bir arada olmaktan onur duyduğunu söyledi. Kadir Gecesi'nin yapılan ibadetlerin ve edilen duaların çok büyük bir anlam kazandığı, müstesna bir zaman dilimi olduğunu ifade eden Akın, 'Bu gece sadece bu büyük soframızla değil; Balıkesir'imizin 20 ilçesindeki camilerimizde lokma, gül suyu, lokum ve kandil simidi ikramlarımızla hemşehrilerimizin yanındayız. Bu gecenin Balıkesir'imize bereket, kalplerimize huzur, ülkemize ve tüm insanlığa barış ve umut getirmesini diliyorum. Yakın coğrafyamız maalesef bir ateş çemberi içinde Bu nedenle Rabbim her şeyden önce vatanımızı, milletimizi, memleketimiz için göğsünü siper eden Mehmetçiklerimizi, polisimizi ve tüm güvenlik güçlerimizi korusun. Hiçbirinin ayağına taş değmesin. Milletimiz sağ olsun, devletimiz var olsun' şeklinde konuştu.

'Sevgi, iyi niyet ve umut bulaşıcıdır'

Ramazan ayı boyunca 20 ilçede kurulan iftar sofralarında hemşehrileriyle ekmeğini bölüştüğünü ve hiç kimseyi yalnız bırakmadığını belirten Akın, 'Birlikte geçirdiğimiz bu Ramazan ayında birbirimize daha çok selam verdik, sofralarımızı paylaştık, paylaşmanın ne demek olduğunu pek çok kez hatırladık. Ve şimdi, o güzel sabaha, Ramazan Bayramı sabahına yaklaşırken; kalbimde tek bir dilek var: Birbirimizi anlamaktan, birbirimizin elini tutmaktan, farklılıklarımızda zenginlik bulmaktan, birbirimize yakın olmaktan hiç vazgeçmeyelim. Bu bayramda birbirimize daha sıkı sarılalım. Çünkü inanın; sevgi, iyi niyet ve umut bulaşıcıdır. Bu güzel duyguların hepimize bulaşması dileğiyle Bu mübarek gecenin hürmetine samimiyetle göğe açılan ellerin, dillerden dökülen duaların kabul olmasını diliyorum. Bize vatanımızı emanet eden Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle ve dualarla anıyorum. Kadir Gecemizin nuru üzerimize olsun, Ramazan Bayramımız mübarek olsun. Nice bayramlara sağlık, huzur ve mutlulukla erişmek dileğiyle, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum' ifadelerini kullandı.