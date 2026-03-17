-Balıkesir'de geleneksel köy iftarı yüzlerce vatandaşı buluşturdu

Burhaniye ilçesinde, Börezli köyünde düzenlenen geleneksel köy iftarı birlik ve dayanışmayı gözler önüne serdi. İmece yapan köylü kadınlar kazanlar dolusu yemek hazırlarken, gençler de servisi üstlendi.

İlçe merkezine 4 kilometre uzaklıktaki Börezli köyünde düzenlenen geleneksel iftar yemeğine çevre köylerden ve ilçe merkezinden yüzlerce vatandaş katıldı. Kaymakam Cumali Atilla'nın da katıldığı iftarda, yemek öncesi dualar yapılırken, ezanla birlikte oruçlar açıldı. Köy muhtarı Güler Yavuz, masaları ziyaret edip katılanlara teşekkür etti. İftar yemeği için imece yaptıklarını kaydeden muhtar Güler Yavuz iftar geleneğini yaşatmaya kararlı olduklarını söyledi. Din görevlisi Hamdi Girgin de, ' Her sene olduğu gibi bu sene de geleneksel iftar hayrımızı yaptık. Rabbim kabul etsin. Köyümüzden katılanlar çok oldu. Çevre köylerden ve Burhaniye merkezden gelenler oldu. Yiyen içen herkese afiyet olsun. Allah tekrarını nasip etsin' dedi. Börezli iftarına Kaymakam Cumali Atilla, Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, Jandarma Komutanı Yarbay Ünal Bayhan, İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, Cezaevi Komutanı Üsteğmen Engin Demir, bazı daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.