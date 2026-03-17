Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya uçtu. Kırıkkale'den Alanya'ya gitmekte olduğu öğrenilen sürücü, kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Kaza, D-695 kara yolu Akseki-Manavgat istikameti Hacıobası Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akseki istikametinden Manavgat yönüne seyir halinde olan Cansu Berika Yıldırım idaresindeki 07 BPF 921 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki tarlaya uçarak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve bölge ekipleri sevk edildi. Kırıkkale'den tatil beldesi Alanya'ya gitmek üzere yola çıktığı öğrenilen sürücü, hurdaya dönen araçtan şans eseri yara almadan kurtuldu.

Maddi hasarın meydana geldiği kazayla ilgili inceleme başlatıldı