Avrasya Üniversitesi Moskova Eğitim Fuarı'na katıldı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen eğitim fuarına katılan Avrasya Üniversitesi heyeti, hem üniversite tanıtımı yaptı hem de Rusya ve Kafkasya bölgesine yönelik akademik iş birlikleri için önemli temaslarda bulundu.

Avrasya Üniversitesi, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen eğitim fuarına katılarak uluslararası tanıtım faaliyetlerini sürdürdü. Programa Genel Sekreter Gülay Yeniçeri, Uluslararası Öğrenci Ofisi Koordinatörü Leyla Novikova ve Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Cemil Öztürk katıldı.

Üniversite heyeti ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek Eğitim Müşaviri Dr. Ahmet Gök ve İletişim Müşaviri Dr. Hacı Murat Terzi ile bir araya geldi. Ticaret Müşaviri Kadir Sarıkaya ise fuar alanında Avrasya Üniversitesi standını ziyaret etti. Öte yandan Moskova'da bulunan bazı üniversitelerle de iş birliği görüşmeleri gerçekleştirildi.

Ziyarette konuşan Genel Sekreter Gülay Yeniçeri, 'Avrasya Üniversitesi olarak uluslararası öğrenci çeşitliliğini artırmayı önemsiyoruz. Rusya ve özellikle Kafkasya bölgesi, üniversitemizin uluslararasılaşma vizyonunda önemli bir yere sahip. Bu ziyaretler aynı zamanda Rusya'daki eğitim kurumlarıyla akademik ve kültürel iş birliklerinin geliştirilmesi açısından da önemli bir fırsat sunuyor. Bu doğrultuda Moskova'da düzenlenen fuara katılmak istedik. Programımızın ilk durağı Büyükelçiliğimiz oldu. Müşavirlerimizin önerileri doğrultusunda Rusya'ya yönelik eğitim politikamızı şekillendirmeye başladık. Bizleri burada yalnız bırakmayan müşavirlerimiz ve tüm büyükelçilik personeline teşekkür ediyorum' dedi.