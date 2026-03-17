Bilecik'te bir tekstil atölyesinde çıkan yangında birçok malzeme zarar görürken, yangın korkuttu.

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Sanayi Rampası cezaevi yolu üzerinde hizmet veren bir tekstil atölyesinde sobadan çıktığı iddia edilen bir yangın, kısa zamanda atölyedeki kumaşlara sıçrarken, korku dolu anlar yaşandı. Alevlere ilk müdahaleyi işyeri çalışmaları yaparken, hemen 112'ye haber verdiler. Olay yerine Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri anında müdahale ederken, alevleri söndürdü. Yangında işyerinde büyük maddi hasar meydana gelirken, itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürüyor.