Ramazan Bayramına sayılı günler kala Konya'da vatandaşlar, bayramda gelecek olan misafirleri için kolonya alma telaşı içine girdi.

Bir bayram geleneği haline gelen kolonya ikramı devam ediyor. Ramazan Bayramına az bir zaman kala vatandaşlar kolonya alma telaşı içine girdi. Bazı vatandaşlar kolonyayı marketlerden alırken, bazıları kolonya satan yerlerden doldurmayı tercih ediyor. Başta Konya'ya özgü Meram Çiçeği kolonyası gibi karışımlara rağbet olsa da vatandaşlar tütün kolonyasını da tercih ediyor.

'İnsanların kokuya ayrıca bir merakı var'

Konya'da 3 nesildir kolonya sektöründe hizmet verdiklerini belirten Tevfik Tezcan, 'Tabii kolonya her zaman için limon da ekstra bir satışımız var. Fakat bunun yanında parfümlü kolonyalar çıktı. Mesela Konya'mızın Meram Çiçeği hatıraları, artık insanlar böyle farklı kolonyalar aramaya çalışıyor. Ve biz bunu 60 çeşide yaklaştırdık. Bunun yanında yine difüzör kokularımız, oda kokuları ve oda spreyleri çok talep görüyor. İnsanların kokuya ayrıca bir merakı var' dedi.

'Klasik olmazsa olmaz limon ve tütün'

Kolonyacı Tezcan, 'Klasik her evde bulunması gereken olmazsa olmaz limon ve tütün. O bayramların baş tacı her zaman duruyor kendi yerlerinde. Karışımlar da zaten hepsinin kendi belirgin esansları var. Fakat bunların yüzdelik dilimleri olduğu için biz bunları mümkün olduğunca yoğun tutmaya çalışıyoruz. Oda spreylerinde mesela yine 20'ye yakın oda spreyimiz var. Yine 10 çeşit burada difüzör yapıyoruz. Halkımız tarafından çok beğenilen, rağbet gören, tekrar tekrar bize boş şişeleri ulaştırılan kokular. O anlamda bizi mutlu ediyorlar. Fiyatlarımız ise oda spreylerimiz 200 lira muhtelif kokular olmak üzere çubuklu kokular, difüzörlerde da yine 300 lira fiyat bandı. Tabii bunları biz müşterilerimizden dediğim gibi doldurmaları gerektiği zaman şişelerini atmamalarını istiyoruz. Onları getirdiklerinde küçük iskontoları var. O şişe bedellerini düşüyoruz' ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar ise bayrama hazırlık olarak çeşitli kolonyaları tercih ettiklerini söyledi.