Antalya'nın Manavgat ilçesinde servis otobüsü ile hafif ticari aracı çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza, Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi oteller bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Side'den Titreyengöl istikametine seyir halindeki İlker V.'nin kullandığı 06 DV 6020 plakalı hafif ticari araç karşı yönden gelip yolun solunda bulunan otele dönen Talip A.'nın kullandığı 07 C 74656 plakalı servis otobüsüyle çarpıştı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansırken, hurdaya dönen hafif ticari araç sürücüsü yaralandı. Kazada yaralanan 06 DV 6020 plakalı araç sürücüsü İlker V. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.