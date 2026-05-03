Kepez Belediyesi Spor Kulübü Genç Kızlar Hentbol Takımı, Türkiye Genç Kızlar Hentbol Şampiyonası'nda tüm maçları kazanarak Türkiye şampiyonu oldu.

Uşak'ta düzenlenen Türkiye Genç Kadınlar Hentbol Şampiyonası final karşılaşmasında 68 Aksaray Belediyespor'u 33-29 mağlup eden Kepez'in genç sporcuları, 12 takımın mücadele ettiği organizasyonda namağlup zirveye ulaşarak büyük bir başarıya imza attı. Ocak ayında Yıldız Kızlar Hentbol Türkiye Şampiyonası'nda da dikkat çeken bir başarı elde eden Kepezli sporcular, üst üste kazandıkları derecelerle gelecek adına umut verdi.

Kepez Belediyesi'nin altyapıya verdiği öneme değinen Kepez Belediyesi Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Sertan Sarpaş, 'Kızlarımız sahada yine yürekleriyle oynadı. Her maçta mücadeleyi bırakmayan, son ana kadar inanan bir takım olduk. Bu başarı, uzun süredir verdiğimiz emeğin ve disiplinli çalışmaların karşılığı. Kepez'e bir kez daha büyük bir gurur yaşattıkları için sporcularımızı kutluyorum' dedi.