Ege Üniversitesi (EÜ) Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı (DTMK) etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hüseyin Güler, Türk Halk Oyunları Bölümü öğrencileri ve akademisyenleri ile buluştu. Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğin koordinatörlüğünü DTMK Müdür Yardımcısı Dr. Tarkan Erkan üstlendi.

Etkinlikte, Türk halk oyunları alanının kurumsal yapısı, yürütülen çalışmalar ve alanın geleceğine ilişkin değerlendirmeler, öğrenciler ve akademisyenlerle paylaşıldı. Programda ayrıca halk oyunlarının eğitim süreçleri, federasyonun hayata geçirdiği projeler ve gençlerin bu alandaki kariyer imkanları ele alındı.

Federasyon Eğitim Kurulu Başkanı Hakan Evcihan, Türkiye genelinde gerçekleştirilen üniversite ziyaretlerine ilişkin bilgi verdi. Sakarya Üniversitesi ile başlayan ziyaretlerin Kafkas Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi ve farklı yükseköğretim kurumlarında sürdüğünü belirten Evcihan, bu buluşmaların öğrencilerin beklentilerini doğrudan dinlemek amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Evcihan, 'Halk oyunları camiası geniş bir yapıya sahip. Bu nedenle öğrencilerimizin beklenti ve önerilerini doğrudan dinlemek için üniversitelerde akademisyenler ve öğrencilerle bir araya geliyoruz' dedi.

'Halk oyunları kültürel mirasın canlı temsilidir'

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hüseyin Güler ise halk oyunlarının yalnızca bir dans değil, kültürel mirasın önemli bir taşıyıcısı olduğunu vurguladı. Başkan Güler, 'Federasyon olarak konservatuvarlarla iş birliğimizi güçlendirmeye büyük önem veriyoruz. Eğitim kurullarımızda çok sayıda konservatuvar temsilcisi bulunuyor ve akademisyenlerle birlikte halk oyunları eğitimini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye'de her konservatuvarın kendine özgü bir eğitim programı var bazıları müziğe, bazıları ise dans ve kültür derslerine daha fazla ağırlık veriyor. Bizim hedefimiz bu alanları ortak bir anlayışla geliştirmek ve öğrencilerimizin mezuniyet sonrasında daha güçlü kariyer imkanlarına sahip olmasını sağlamak. Halk oyunları camiası Türkiye'de çok geniş bir topluluğu temsil ediyor. Halk oyunları yalnızca bir dans değil, kültürel mirasımızın canlı bir temsilidir. Bu camia birlik içinde hareket ettiği sürece çok daha büyük projelere imza atabilir' diye konuştu.

Öğrencilerin sorularının yanıtlandığı bölümün ardından Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Ali Maruf Alaskan tarafından Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hüseyin Güler'e günün anısına teşekkür plaketi takdim edildi.

Söyleşiye, DTMK Müdürü Prof. Dr. Ali Maruf Alaskan, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı Hakan Evcihan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.